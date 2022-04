Android 13 Beta 1 verschenen: dit zijn de nieuwe functies

Android 13 bestond tot nu toe uit Developer Preview-versies, geoptimaliseerd voor ontwikkelaars. Nu is de Android 13 Beta 1 vrijgegeven, waarbij we ook direct wat verbeteringen tegenkomen.

Android 13 Beta 1

Google is met Android 13 overgestapt van de Developer Preview-versies naar de Bèta. De eerste Android 13 Beta 1 wordt vanaf nu beschikbaar gesteld, uiteraard als eerst voor de toestellen uit de Pixel-serie. De focus van Android 13 ligt op privacy en beveiliging. Ook is de ondersteuning voor tablets en vouwbare smartphones verbeterd met deze Android-versie. Nieuw is ook bijvoorbeeld dat applicaties afzonderlijk van de systeemtaal in een andere taal ingesteld kunnen worden, als de app hiervoor ondersteuning biedt.

Nieuw in Android 13 is dat applicaties specifieker moeten zijn als zij toegang willen tot mediabestanden. Niet meer alle mediabestanden; maar voortaan onderscheid in bijvoorbeeld het verkrijgen van toegang tot juist alleen je foto’s, muziek of alleen tot videobestanden. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een ringtone-app toegang krijgt tot je foto’s; iets wat helemaal niet mogelijk is. Tevens is het mogelijk om zonder je telefoon eerst te moeten ontgrendelen, slimme apparaten zoals je verlichting thuis, te bedienen.

Op basis van de ingestelde achtergrond kan dankzij Material You in Android 12 de kleur van de interface aangepast worden. Met Android 13 worden drie nieuwe kleuropties toegevoegd voor alle vier de basisthema’s, waardoor je nu in totaal 16 opties hebt aan kleurinstellingen. De mediaspeler is ook aangepast. De mediaspeler toont volgens Android Police een kronkelende animatie op de tijdlijn van de afgespeelde muziek, tot de stip. Daarna toont het weer een rechte lijn, zoals te zien is in de onderstaande screenshot.

We verwachten vier Android 13 bèta-versies die door Google uitgebracht zullen worden. Deze verschijnen naast deze in april, ook in mei, juni en juli. In de herfst wordt de definitieve versie van Android 13 verwacht. Beschik je over een Pixel 4 of nieuwer, dan kun je deelnemen aan het betaprogramma.