OnePlus 9 (Pro) krijgt nu écht Android 12-update met nieuwe patch

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de OnePlus 9 Pro en de OnePlus 9. De smartphones van de fabrikant krijgen dan nu écht de update naar Android 12 aangereikt, samen met een nieuwe security-patch. Maar wat meldt de changelog daarover?

OnePlus 9 (Pro) update naar Android 12

In december 2021 begon OnePlus met het uitrollen van de update naar Android 12 voor de OnePlus 9-serie. Al vrij snel werd de update teruggetrokken, en zou de update later weer langzaam maar zeker uitgerold worden. Echter bleef het vaag en onduidelijk; want in de afgelopen tijd bleven veel toestellen op Android 11 staan, en werd er wel een nieuwe OxygenOS update uitgerold, maar was Android 12 nergens te bekennen.

Nu lijkt OnePlus dan toch echt gestart te zijn met het verspreiden van de update naar Android 12 voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Dit zien we onder andere terug op ons toestel. De update, die bij de OnePlus 9 Pro versienummer LE2123_11.C.47_1470_202202102117 heeft, bevat echter een hele beperkte changelog. Ondanks dat de grootte 4,1GB is, worden alleen wat optimalisaties en verbeteringen gemeld, samen met beveiligingsupdate maart 2022. Niets wijst op Android 12. Wel verschijnt voor het installeren nog de melding dat aangeraden wordt een back-up te maken.

Pas na de installatie wordt duidelijk dat her en der de nodige zaken zijn aangepast. Zo zijn de icoontjes aangepast, is het lettertype wat dikker en zijn er gekleurde notificaties. Ook zijn er de nieuwe functies uit Android 12. De update wordt vanaf nu uitgerold naar de gebruikers van de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro.

