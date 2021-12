OnePlus trekt Android 12 update voor 9 en 9 Pro alweer terug na problemen

Het begon zo rooskleurig vorige week; de update naar Android 12 verscheen voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Echter is de vreugde voor korte duur, want de update met OxygenOS 12 is teruggetrokken.

Uitrol update Android 12 gepauzeerd

OnePlus en Androidversie-updates, het is geen gelukkige combinatie. Het terugtrekken van een vrijgegeven versie-update gebeurt namelijk niet zelden bij de Chinese fabrikant. Ook nu kunnen we dit nieuws delen. OnePlus heeft de updatemachine voor de update naar Android 12 voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro stilgezet. De update werd vorige week vrijgegeven voor de twee modellen uit de high-end serie, nadat eerder al verschillende testversies werden uitgerold.

De oorzaak van het stoppen met de uitrol van de update, heeft te maken met het problemen die opgemerkt zijn door verschillende gebruikers. Welke problemen dit precies zijn, wordt niet gedeeld. Zover bekend was de update nog niet uitgerold in Nederland en België. Volgens OnePlus is deze release gestaakt en wordt er ‘zo snel mogelijk’ een nieuwe versie van de update uitgebracht.

De update naar Android 12 brengt ook OxygenOS 12, de nieuwste versie van de eigen skin. De invloed van Oppo’s ColorOS is hierin extra zichtbaar, omdat verschillende elementen uit de twee skins samengevoegd zijn. Dat wordt lang niet door iedereen even positief ontvangen. Echter is de kans dat hier nog wat aan veranderd gaat worden, vrijwel uitgesloten.

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 828,00 euro