OnePlus 11 aankondiging: volg hier de livestream

Samsung had deze maand de Galaxy S23-serie, bij OnePlus kunnen we terecht voor de aankondiging van de nieuwe OnePlus 11. Wil je niets missen van de aankondiging, dan kun je hier terecht voor de livestream.

OnePlus 11 livestream

Vandaag is de aankondiging van de nieuwe OnePlus 11 voor Europa en dus ook voor Nederland. Gisteren ontdekte DroidApp de Nederlandse prijzen al van de nieuwe smartphone, vandaag zullen we alle details te horen krijgen. De OnePlus 11 is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant voor het jaar 2023. Dankzij de aankondiging in China weten we inmiddels al het één en ander over de telefoon. Zo is duidelijk dat het toestel beschikt over een Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm en er is een 5000 mAh batterij met 100W laden.

Dat is echter niet het enige. De laatste dagen gaan er steeds meer berichten rond dat OnePlus vandaag ook de nieuwe OnePlus Pad zal presenteren. Dit is de eerste tablet van het bedrijf. Hierover zullen we vandaag ook meer te horen krijgen, net als over de OnePlus Buds Pro 2 De aankondiging van OnePlus is vandaag, om 16:00 uur Nederlandse tijd. De livestream van het event kun je direct hieronder volgen.