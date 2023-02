‘OnePlus 11 gaat in Nederland 819 euro kosten’

Morgen is de aankondiging van de OnePlus 11. De nieuwe smartphone zal dan ook voor de Europese markt aangekondigd worden. De smartphone is al vaak in het nieuws geweest, nu kunnen we de Nederlandse prijzen delen van het toestel.

Prijs van OnePlus 11

Goed nieuws voor degenen die op zoek zijn naar een high-end smartphone, zonder over de duizend euro neer te moeten leggen voor het toestel. OnePlus lijkt haar nieuwe OnePlus 11 relatief gunstig uit te brengen in Europa. DroidApp ontdekte dat webwinkel Belsimpel vroegtijdig de pagina’s online heeft gezet van de nieuwe smartphone die morgen officieel wordt aangekondigd voor de Europese markt. Eerder werd de OnePlus 11 al aangekondigd voor China, maar informatie voor de Europese markt bleef uit. Dankzij de nu binnengekomen informatie, kunnen we die alsnog met je delen.

Als we afgaan op de gevonden informatie, verschijnt de OnePlus 11 in twee versies in Nederland. Het gaat om een variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Deze komt op de markt voor een prijs van 819 euro. De levertijd hiervan bedraagt 2-4 werkdagen, wat doet vermoeden dat deze snel na de lancering officieel verkrijgbaar zal zijn. Een tweede variant is nog veel uitgebreider, waarbij het toestel 16GB aan RAM-geheugen krijgt, samen met 256GB opslagruimte. De prijs ligt 50 euro hoger, en komt uit op 869 euro. Je hebt de keuze uit een zwarte en een groene kleur.

Wat krijg je voor dat geld? Een smartphone met een herkenbaar OnePlus-design, waarbij voor de camera weer samengewerkt is met Hasselblad. De smartphone is uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 32 megapixel telefotolens en een 48 megapixel groothoeklens. Aanwezig is de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset, die we ook terugzagen bij de Samsung Galaxy S23-serie. OnePlus levert de OnePlus 11 met een 6,7 inch QHD+ AMOLED-scherm, een 5000 mAh batterij en de mogelijkheid tot het opladen met 100W. Morgen zullen we tijdens de aankondiging alle details te horen krijgen van OnePlus. Verwacht wordt dat het merk dan ook de OnePlus Pad aankondigt.