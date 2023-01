OnePlus deelt zelf foto van nieuwe OnePlus Pad

De OnePlus Pad is de nieuwe tablet die we binnenkort gaan zien. Tevens de eerste tablet van de fabrikant. Het merk deelt nu zelf een foto van het apparaat.

OnePlus Pad in beeld

We zagen eerder al OnePlus Pad renders online verschijnen, nu kunnen we toch wel bevestigen dat de renders een juist beeld geven van het apparaat in kwestie. OnePlus hield namelijk de lippen stijf op elkaar, maar inmiddels deelt het zelf ook een foto van het nieuwe apparaat.

De nieuwe OnePlus Pad, zoals het apparaat volledig zal heten, zal samen met de nieuwe OnePlus Buds Pro 2 en de nieuwe OnePlus 11 aangekondigd worden. De aankondigingsdatum staat op 7 februari en dus krijgen we in totaal drie producten te zien. Details over de nieuwe OnePlus Pad zijn er nog niet, maar de kans is best aanwezig dat die nog uitlekken in de komende tijd.

Wel laat OnePlus weten dat een speciale metalen design gebruikt en dat de camera bewust in het midden van de achterzijde is geplaatst. Door voor deze opstelling te kiezen, zorgt dit niet voor problemen als de tablet liggend gebruikt wordt.