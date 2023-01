‘Eerste tablet van OnePlus komt op 7 februari’

Op 7 februari krijgen we de nieuwe OnePlus Buds Pro 2 en natuurlijk de OnePlus 11 te zien. De fabrikant zou echter nóg een product willen presenteren; komt de tablet er?

Tablet van OnePlus onderweg

Al eerder doken er geruchten op over de eerste tablet van OnePlus, en nu worden deze berichten wederom verspreid. Nieuw in de informatie is een datum die genoemd wordt, waarop het toestel mogelijk aangekondigd zal worden. In de agenda van OnePlus (en die van ons) staat 7 februari omcirkeld. Tijdens de aankondiging van de Chinese fabrikant zal het merk namelijk de nieuwe OnePlus 11 presenteren, net als de nieuwe OnePlus Buds Pro 2. Maar er is mogelijk nog een derde apparaat onderweg.

De eerste tablet van het bedrijf wordt mogelijk ook op deze dag aangekondigd. De fabrikant deelt een teaser die mogelijk verwijst naar de nieuwe tablet. De informatie wordt gedeeld door OnePlus India, maar het is zeker niet uitgesloten dat de nieuwe tablet ook in Europa uitgebracht wordt, aangezien op 7 februari ook de andere producten voor Europa worden gepresenteerd.

Er is niet veel bekend over de tablet van OnePlus. Zo is onduidelijk wat de naam wordt van het product, al wordt gesproken over OnePlus Pad. Vermoedelijk worden wat zaken geleend van zusterbedrijf Oppo, dat eerder al de Oppo Pad en de Oppo Pad Air uitbracht. DroidApp zal je op 7 februari natuurlijk op de hoogte houden!