‘OnePlus Pad wordt eerste tablet van OnePlus’

Verschillende merken hebben in hun portfolio naast smartphones, ook tablets. OnePlus nog niet. Maar als we afgaan op de laatste berichten kan dat zomaar gaan veranderen. De fabrikant komt mogelijk op termijn met de OnePlus Pad.

OnePlus Pad naam opgedoken

We kennen de Galaxy Tab, iPad en MediaPad, en binnenkort komt mogelijk ook de OnePlus Pad op de markt. De markt van tablets is vandaag de dag een beetje een warboel aan merken die tablets uitbrengen in allerlei segmenten. Alleen Samsung lijkt dit echt serieus aan te pakken door in verschillende prijsklassen tablets uit te brengen. Komt OnePlus binnenkort ook met een eigen tablet?

Het handelsmerk met de naam ‘OnePlus Pad’ is ingediend bij de Europese Unie. Opvallend is dat deze naam in januari al is ingediend, maar nu pas is opgedoken. Dat deze naam is opgedoken zou kunnen duiden op een definitieve komst van een tablet van OnePlus. Het kan ook zijn dat OnePlus de situatie heeft afgewogen om wel of niet met een tablet te komen, maar dat er nog geen knoop is doorgehakt.

Of OnePlus definitief met een eigen tablet komt, is dus nog even afwachten. We achten die kans wel aanwezig. Sinds vorig jaar richt het bedrijf zich niet enkel meer op high-end smartphones. Denk bijvoorbeeld aan de Nord-serie. Daarbij kwam het merk ook met andere producten zoals earbuds en een eigen OnePlus Watch. Een eigen tablet van OnePlus zou met de juiste prijs en specs een goede aanval kunnen zijn op de bestaande tablets van de gevestigde merken.

