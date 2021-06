OnePlus Nord CE 5G krijgt OxygenOS 11.0.3.3 update

OnePlus stelt een nieuwe update beschikbaar voor haar laatst uitgebrachte smartphone. De OnePlus Nord CE 5G kan namelijk een update vol verbeteringen verwachten. We komen met de update aan bij versienummer OxygenOS 11.0.3.3.

OxygenOS 11.0.3.3 voor OnePlus Nord CE 5G

Er is een nieuwe update beschikbaar gesteld voor de OnePlus Nord CE 5G. De meest recente smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met een update met verschillende verbeteringen. Deze hebben betrekking op de camera, het netwerk en het systeem. Voor de camera is de werking van de nachtmodus (Nightscape) verbeterd, net als de video-opname in 1080p met 60fps en de HDR-modus. Tevens zijn er verbeteringen wanneer je fotografeert in HDR.

Changelog

De changelog van de OxygenOS 11.0.3.3 update hebben we hieronder voor je neergezet.

System Fixed known issues and improved stability

Camera Improved the shooting experience with HDR on Improved the Nightscape mode Optimized the fluency of 1080p 60fps video recording

Network Improved communication stability