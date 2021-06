OnePlus Nord CE 5G met scherpe prijs en uitgebreide specs nu te koop in Nederland

OnePlus heeft haar nieuwste smartphone uitgebracht in ons land. Vanaf nu kunnen we de OnePlus Nord CE 5G aanschaffen in Nederland. Het toestel kenmerkt zich door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en biedt erg goede specificaties.

OnePlus Nord CE verkrijgbaar

De OnePlus Nord CE werd anderhalve week geleden aangekondigd door de Chinese fabrikant. Nu is er het goede nieuws dat je de nieuwe smartphone van OnePlus ook daadwerkelijk aan kunt schaffen. Het is het vierde model uit de Nord-serie en heeft zoals de volledige naam (OnePlus Nord CE 5G) al aangeeft, ondersteuning voor het snelle 5G-netwerk. Dit is mogelijk dankzij de Snapdragon 750G chipset die in de telefoon geplaatst is.

OnePlus geeft het toestel verder een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-scherm mee, welke ook beschikt over een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor scrollen vloeiender verloopt. De OnePlus Nord CE is uitgerust met tenminste 6GB RAM en 128GB opslagruimte, al zijn er meer varianten. Opvallend is het gemis van de Alert Slider en de aanwezigheid van de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. De 4500 mAh accu kan met Warp Charge 30T razendsnel opgeladen worden. Verder is er een triple-camera met 64MP hoofdlens en kun je aan de slag met Android 11 met OxygenOS 11.

De OnePlus Nord CE 5G is vanaf vandaag verkrijgbaar met een prijs vanaf 299 euro. Je kunt voor de smartphone terecht bij OnePlus, Belsimpel en Coolblue.