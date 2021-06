OnePlus Nord CE 5G aangekondigd: scherp geprijsd en vol features

Vandaag was het zover, OnePlus heeft haar nieuwste Nord-smartphone aangekondigd. OnePlus hoopt met de OnePlus Nord CE 5G te overtuigen met een uitgebreide smartphone vol mogelijkheden, voor een nette prijs.

OnePlus Nord CE 5G officieel

We kunnen kennismaken met de OnePlus Nord CE 5G. De smartphone is door de fabrikant officieel aangekondigd. Na de N10, N100 en de eerste Nord, is dit het vierde model uit de Nord-serie. De smartphone is voorzien van een 6,43 inch Full-HD+ Fluid AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Verder biedt het scherm ondersteuning voor HDR10+ content. OnePlus belooft een scherm met rijke kleuren en de mooiste weergave.

OnePlus geeft de OnePlus Nord CE 5G een Snapdragon 750G chipset mee, welke dus ook ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Er komen drie configuraties aan met 6GB, 8GB of 12GB. Er is 128GB aan opslagruimte en het 12GB-model biedt 256GB aan opslagruimte. Er is verder een 4500 mAh accu welke dankzij Warp Charge 30T extra snel opgeladen kan worden. Het opladen van de batterij van 0 naar 70 procent moet volgens de fabrikant een half uur in beslag nemen.

Uiteraard komt de smartphone op de markt met Android 11 en is er OxygenOS 11. Functies zoals de Dark Mode, Zen Mode en het Always On Display. Ook moet de interface goed met één hand te bedienen zijn bij de OnePlus Nord CE. OnePlus besteedt verder aandacht aan de aanwezigheid van de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Het is een feature die al generaties lang afwezig is bij OnePlus, dus de keuze is opvallend. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om gebruik te maken van een Bluetooth-headset.

De camera van de OnePlus Nord CE 5G heeft drie lenzen. Allereerst is er een hoofdlens van 64 megapixel met een lichtgevoeligheid van f/1.79. Verder is er een 119 graden grote groothoeklens met een resolutie van 8 megapixel. Tot slot is er een 2 megapixel dieptesensor.

Verkrijgbaarheid

De OnePlus Nord CE 5G is vanaf 21 juni verkrijgbaar in Nederland en België. De verkoop start later vandaag als Core Sales via OnePlus. De uitlevering start vanaf 14 juni voor degenen die hem als eerst bestellen. Breed beschikbaar is het toestel vanaf 21 juni.

De 6GB/128GB is verkrijgbaar in de kleur Charcoal Ink en kost 299 euro. De 8GB/128GB is er in de kleuren Charcoal Ink en Blue Void en kost 329 euro. Voor 399 euro krijg je de 12GB/256GB in de kleuren Charcoal Ink, Silver Ray en Blue Void. Je kunt voor het toestel terecht bij OnePlus, Belsimpel en Coolblue.