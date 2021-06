Eerste render opgedoken van OnePlus Nord CE 5G

Er is opnieuw nieuws te melden over de OnePlus Nord CE 5G. Nadat vrijdag al veel specificaties waren opgedoken, krijgen we nu een eerste render te zien van de smartphone. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus Nord CE 5G

We hebben al meermaals berichten binnen zien komen over de OnePlus Nord CE 5G. Vrijdag schreven we al over de uitgelekte specificaties van het nieuwe toestel van de fabrikant. Nu laat leaker Ishan Agarwal weer van zich horen. Hij deelt een eerste foto van de smartphone. We zien een bekend design welke erg doet lijken op die van de OnePlus Nord. Wel zien we dat een ovale LED-flitser nu rond is, en deze een paar millimeter naar beneden verplaatst is. Veel meer details worden niet duidelijk bij het zien van de foto.

Agarwal somt nog even de specificaties op. Zo wordt een 6,43 inch Full-HD+ scherm verwacht, samen met een Snapdragon 750G chipset. Er zal verder een triple-camera aanwezig zijn (64MP + 8MP + 2MP) en een 16 megapixel front-camera. De OnePlus Nord CE 5G krijgt een 4500 mAh accu met 30T Warp Charge en ook een 3,5 millimeter aansluiting is aanwezig.

Op 10 juni komen we alle details te weten over het nieuwe toestel van OnePlus.