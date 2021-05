Bevestiging: Aankondiging OnePlus Nord CE 5G op 10 juni

OnePlus heeft voor de komende maand een nieuwe aankondiging gepland staan. De fabrikant presenteert op 10 juni de nieuwe OnePlus Nord CE 5G. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus Nord CE 5G aanstaande

We kunnen weer een nieuwe aankondiging verwachten van OnePlus. De smartphonefabrikant heeft bekend gemaakt welk model we terug gaan zien; namelijk de OnePlus Nord CE 5G. Hierbij staat de afkorting CE voor ‘Core Edition’. Volgens Pete Lau is het een product dat gerucht is op het leveren van een kwalitatieve essentiële ervaring. Hierbij gaat het terug naar de kern van de OnePlus Nord en voegt het daaraan toe een aantal extra opties. Dit tegen een nog meer betaalbare prijs, zo stelt de fabrikant.

De laatste zin doet vermoeden dat de Core Edition van de OnePlus Nord voorzien is van een lager prijskaartje van de Nord van nu. De huidige OnePlus Nord werd aangekondigd met een adviesprijs van 399 euro.

De huidige OnePlus Nord

In de komende tijd zal de fabrikant alvast teasers uitbrengen voor de nieuwe OnePlus Nord CE 5G. Volgens geruchten zou de smartphone uitgebracht worden met een MediaTek Dimensity 1200 chipset. Natuurlijk zal ook dit toestel voorzien zijn van de OxygenOS skin bovenop Android 11. Overigens vermeldt het bedrijf ook nog dat er een OnePlus Nord N200 5G onderweg is. Dit toestel zal echter alleen voor Noord-Amerika bedoeld zijn.

De aankondiging is 10 juni om 16:00 uur. Natuurlijk zal DroidApp je op de hoogte houden van het nieuws rondom de nieuwe smartphone van het bedrijf.