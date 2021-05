OnePlus brengt platform-onafhankelijke Clipt-app uit voor iedereen

OneLab, een innovatiehub van het merk OnePlus, heeft een nieuwe applicatie uitgebracht. Met de app Clipt kun je afbeeldingen, teksten en dergelijke, van je klembord naar andere apparaten oversturen.

Clipt is nieuwe app van OneLab

OneLab is een innovatieve afdeling van OnePlus en komt met leuke, interessante apps en tools. Het is een tegenhanger van wat Google doet met Creative Lab. Het eerste project is nu een feit en krijgt de naam ‘Clipt’. Met deze toepassing kun je je klembord uitwisselen tussen verschillende apparaten, van verschillende besturingssystemen. Zo staat ook de komst naar Apple iOS op de planning.

Clipt moet het makkelijker maken om afbeeldingen, bestanden en tekst uit te wisselen tussen apparaten. Het moet een handiger alternatief zijn op e-mail, jezelf berichten sturen of cloudopslag. De werking is daarin een beetje te vergelijken met Pushbullet. In de Android-app dien je gekopieerde tekst te plakken, waarna je het bijvoorbeeld naar je computer kunt sturen. Apps hebben sinds Android 10 niet automatisch toegang tot wat er in je klembord staat. Voor de uitwisseling van bestanden maakt Clipt gebruik van je Google Drive opslagruimte. Dit zal geen enorme database worden, want alleen de tien laatste items bewaard, de rest wordt automatisch gewist. Om deze koppeling mogelijk te maken, dien je de rechten hiervoor te accepteren. Er worden geen gegevens opgeslagen op de servers van OnePlus.

Om de dienst op je computer te gebruiken, kun je de extensie downloaden voor Google Chrome. De app zelf is overigens niet alleen voor OnePlus beschikbaar, maar breed beschikbaar op Android-apparaten.