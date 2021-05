OnePlus ziet 300 procent groei in Europa, in eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 heeft telecomfabrikant OnePlus goede zaken gedaan. Eerder dit jaar kwam de fabrikant al met de OnePlus 9-serie, welke bestaat uit de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Ook deze hebben bijgedragen aan het succes van de Chinese fabrikant.

Successen voor OnePlus

OnePlus kan tevreden terugkijken op het eerste kwartaal van 2021. In de maanden januari, februari en maart zag het bedrijf in Europa 388 procent groei, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tevens zag de fabrikant een stijging van 286 procent in de inkomsten. De high-end smartphones dragen voor 65 procent bij aan de groei van OnePlus, zo meldt het bedrijf. Dat betekent dat 35 procent afkomstig is van de Nord-serie en de accessoires.

Noord-Europa is de best presterende regio voor OnePlus. Het bedrijf is blij met de successen die het boekt in Scandinavië, België en Nederland. Op landelijk niveau wist de fabrikant het best te presteren in Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. OnePlus heeft onlangs de nieuwe 9-serie aangekondigd, en zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro hebben bijgedragen aan het succes, al zijn precieze aantallen niet gedeeld.

Om het succes te vieren heeft OnePlus de prijs verlaagd van twee modellen. De OnePlus 8T heb je nu voor 499 euro, terwijl je de OnePlus Nord voor 369 euro kunt krijgen.

OnePlus 8T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 528,00 euro