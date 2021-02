Onderzoek: ‘OnePlus is snelst stijgende smartphonemerk in Nederland’

OnePlus doet het erg goed op de Nederlandse markt. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Counterpoint research. Het bedrijf zag de populariteit in Nederland met maar liefst 400 procent groeien in een jaar tijd.

OnePlus groeit snel

Onderzoeksbureau Counterpoint Research heeft cijfers gedeeld over de smartphonemarkt in Nederland. In dit geval gaat het om de cijfers over Q4 2020. OnePlus staat op een vierde plek van meest verkochte smartphonemerk in ons land. Het is de fabrikant die de grootste stijging laat zien. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is het een stijging van 432 procent. Niet heel vreemd, aangezien vorig jaar de Nord-serie werd gelanceerd, en eerder werd al duidelijk dat die serie de fabrikant geen windeieren legt. Naast de Nord kwam er ook de Nord N100 en Nord N10. OnePlus stelt dat ook de 8-serie en 8T bijgedragen hebben aan het succes.

Tuoms Lampen, ‘Head of Strategy’ bij OnePlus Europe reageert op de cijfers;

“OnePlus investeert strategisch in de ondersteuning van de 5G-ontwikkeling met betaalbaardere 5G-toestellen zoals de OnePlus Nord en OnePlus Nord N10 5G. Wij blijven dit jaar betaalbare 5G-toestellen op de markt brengen met dezelfde OnePlus-ervaring, waardoor we vooroplopen met de adoptie van 5G in de regio.”

De gehele smartphonemarkt groeide met 19 procent (kwartaal op kwartaal). Minder positief nieuws was er voor Huawei. Vergeleken met vorig jaar daalde het aandeel van de Chinese fabrikant met 77 procent. Oppo zag een stijging van 128 procent, Nokia van 113 procent. Xiaomi schoot met 40 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Samsung moest het doen met een stijging van 15 procent en bleef daarmee Apple voor, dat uitkwam op +7 procent.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 389,00 euro

OnePlus Nord N10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 278,00 euro