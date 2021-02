OnePlus rolt grootse januari-update uit voor OnePlus 8, 8 Pro en 8T

Voor drie toestellen van OnePlus rolt de fabrikant een nieuwe update uit. De OnePlus 8, 8 Pro en 8T worden bijgewerkt met de security-patch van januari, samen met een hoop verbeteringen.

Januari-update voor OnePlus 8-serie

De gehele 8-serie van OnePlus wordt vanaf nu bijgewerkt met een update die een reeks verbeteringen brengt. We zien in de changelog van de update een hoop bugfixes die het gebruik van de smartphone verder moet verbeteren. Daarnaast zien we ook beveiligingsupdate januari 2021 terug, de op één na laatste update die door Google is vrijgegeven voor de beveiliging.

De update voor de OnePlus 8 en 8 Pro heeft versienummer OxygenOS 11.0.4.4. Voor de 8T heeft de update versienummer 11.0.7.10. Het kan even duren totdat de update bij iedereen beschikbaar is. Je krijgt een melding op je smartphone als je hem kunt downloaden. De changelog van de update is als volgt;

System

Optimized the experience of using long screenshots

Optimized the UI display effect of the notification bar

Improve the stuttering problem of some tripartite applications

Fixed the small probability issue that Twitter may freeze

Fixed the issue that opening app split-screen may fail

Fixed the issue of failure to switch the accent color in a small probability

Fixed the inaccurate display of the attribution of some numbers

Fixed known issues and improved system stability

Updated Android security patch to 2021.01

Gallery

Fixed the issue that the video cannot be played in a small probability

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 698,00 euro

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 613,00 euro