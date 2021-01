OnePlus 8 en 8 Pro krijgen OxygenOS 11.0.3.3 update vol bugfixes

OnePlus rolt een nieuwe update in Nederland en België uit voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De twee devices worden bijgewerkt met de update naar OxygenOS 11.0.3.3 en brengt vooral een hoop verbeteringen die de gebruiksvriendelijkheid moeten verbeteren.

OxygenOS 11.0.3.3 update

Zo’n anderhalve maand geleden verscheen voor het laatst een update voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Nu is de fabrikant begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de twee smartphones die begin vorig jaar werden uitgebracht. Het versienummer van de update is OxygenOS 11.0.3.3. In de changelog komen we een hoop verbeteringen tegen die met deze update zijn doorgevoerd. Denk aan optimalisaties in het netwerk, Bluetooth en de galerij.

Qua security-patch is er verder geen ‘verbetering’ zichtbaar. Het security-niveau blijft op beveiligingsupdate november 2020 staan, van de update die in december werd verspreid. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

System

Newly added keyboard height adjustment where you can raise or hide the bottom shortcut bar for a better input experience (Go to Settings-System-Language & input-Keyboard height adjustment)

Fixed the issue of a small probability that the alarm clock starts abnormally

Fixed the failure to enable auto rotate feature

Gallery

Fixed a small probability issue that photos don’t display in the Gallery

Bluetooth

Fixed the small probability issue that no pop-up window shows up when connecting Bluetooth headset

Network

Fixed the issue that the WiFi connection failed in a specific situation

De update wordt vanaf nu in Nederland en België verspreid voor de OnePlus 8 en 8 Pro.

