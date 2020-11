Android beveiligingsupdate november 2020: 33 patches en Pixel-verbeteringen

Google rolt een nieuwe security-patch uit voor Android-apparaten. De beveiligingsupdate november 2020 brengt 33 fixes en bevat ook een hoop verbeteringen voor Pixel-toestellen.

Android beveiligingsupdate november

Met de nieuwste security-patch voor Android worden in totaal 33 kwetsbaarheden in de beveiliging aangepakt. Iedere maand brengt Google een nieuwe update uit voor Android en nu is het dus tijd voor de patch van november. Voor de Samsung Galaxy A50 verscheen deze update van het weekend al, waarmee Samsung er al erg vroeg bij was.

Voor de Pixel 5 en 4a 5G is het tevens de eerste update. Deze brengt direct al een aantal verschillende verbeteringen naar de Pixel-devices. Deze hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

De beveiligingsupdate van november 2020 wordt vanaf nu verspreid door verschillende fabrikanten. Heb jij de nieuwe november-patch ontvangen op je toestel, laat het ons dan zeker weten in een mailtje, samen met een screenshot!