Samsung Galaxy A50 ontvangt nu al beveiligingsupdate november 2020

Er is goed nieuws te melden voor de bezitters van de Samsung Galaxy A50. De smartphone wordt met regelmaat als eerste voorzien van een nieuwe security-patch; dat is nu het geval met de november-update.

Galaxy A50 krijgt november-patch

Samsung is er net als wel vaker weer als de kippen bij. Het eerste toestel is namelijk voorzien van de beveiligingsupdate van november. Ricardo laat aan DroidApp weten dat zijn Galaxy A50 de update heeft mogen ontvangen. Het is opvallend dat wederom de A50 de eerste smartphone van alle toestellen is die deze update heeft ontvangen. Je zou dit toch eerder bij high-end smartphones verwachten, maar toch is het de eer aan het 1,5 jaar oude toestel.

De november-update wordt later deze week pas officieel aangekondigd door Google, zodat we dan pas precies te weten krijgen welke verbeteringen de nieuwe update brengt. In ieder geval is zeker dat naast de patches vanuit Google, Samsung zelf ook verbeteringen en optimalisaties heeft toegevoegd.

De update voor de Samsung Galaxy A50 heeft een grootte van 117,39MB. Je kunt hem vanaf nu op de A50 verwachten. In de komende weken verwachten we hem voor meer toestellen. Mocht jij hem binnenkrijgen op je smartphone, laat het ons dan zeker weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot.