Android Go: Google geeft Camera Go nachtmodus en HDR-ondersteuning

Verschillende goedkopere Android-toestellen worden geleverd met Android Go. Hierbij hoort ook de Google Camera Go app. Deze camera-app wordt verder uitgebreid.

Google Camera Go met nachtmodus

Google heeft van Android ook een lichtgewicht-versie voor toestellen met minder krachtige hardware; Android Go. We hebben hierover eerder uitgebreid gesproken in een artikel over Android Go.

De functionaliteit van sommige apps is door de aanwezige hardware ook wat beperkt, waaronder die van de camera-app. Google heeft nu verbeteringen aangekondigd voor Google Camera Go, de eigen app binnen Android Go. De software van de applicatie wordt geoptimaliseerd, om betere resultaten te krijgen.



Allereerst wordt er een nachtmodus toegevoegd aan de Camera Go-app. De kwaliteit van nachtfoto’s moet daarmee beter worden, zonder het inschakelen van de flitser. Tevens moet de camera-app later dit jaar uitgebreid worden met HDR-ondersteuning.

De update voor de Camera Go app voor Android Go komt beschikbaar voor enkele Wiko’s en de Nokia 1.3. Alleen die laatste is in Nederland verkrijgbaar. Het is niet bekend of andere toestellen ook deze bijgewerkte versie van de Camera Go app krijgen.