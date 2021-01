OnePlus 8T krijgt OxygenOS 11.0.6.9 update met bugfixes

Er wordt een nieuwe update verspreid voor de OnePlus 8T. De smartphone ontvangt de update naar Oxygen 11.0.6.9 en deze brengt een hoop verbeteringen die de prestaties moeten verbeteren.

OxygenOS 11.0.6.9 voor 8T

Gebruikers van de OnePlus 8T kunnen vanaf nu een nieuwe update voor hun smartphone downloaden. De fabrikant gaf de update eerder deze maand al vrij, maar pas nu is hij beschikbaar in Nederland. We zien dat OnePlus de 8T voorziet van een reeks verbeteringen, waaronder in de camera en de galerij-app. Echter blijft het beveiligingsniveau staan op die van november 2020.

De changelog van de update vind je hieronder;

System Optimized the experience of full-screen gestures Increased fingerprint unlock success rates for faster unlock speed Newly added keyboard height adjustment where you can raise or hide the bottom shortcut bar for a better input experience (Go to Settings-System-Language & input-Keyboard height adjustment) Fixed the issue that the media player may pause abnormally Updated Android security patch to 2020.11

Camera Optimized the image quality on nightscape

Gallery Fixed a small probability issue that photos don’t display in the Gallery

Network Fixed the issue that the WiFi connection failed in a specific situation Improved the stability of communication



De update wordt vanaf nu uitgerold voor de OnePlus 8T. Als je deze kunt downloaden voor je device, krijg je hier een melding van op je smartphone.