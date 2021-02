OnePlus verlaagt de prijzen van de Nord N10 en Nord N100

Goed nieuws voor degenen die op zoek zijn naar een interessanter geprijsde OnePlus-smartphone. De prijzen van de OnePlus Nord N10 en N100 zijn nu verlaagd.

Lagere prijs voor Nord N10 en N100

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het de prijzen van de OnePlus Nord N10 en Nord N100 heeft verlaagd. Per directe ingang zijn de prijzen met vijftig euro verlaagd. Dit betekent dat je de OnePlus Nord N10 aanschaft voor 299 euro (in plaats van 349 euro) en de Nord N100 voor 149 euro (in plaats van 199 euro).

We hebben eerder in de OnePlus Nord N10 review uitgebreid dit toestel besproken. Het toestel komt met een 6,49 inch Full-HD+ beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid. Er is ondersteuning voor het 5G-netwerk, een quad-camera met 64MP hoofdlens, Snapdragon 690 chipset, de fijne OxygenOS interface en alles wat je nodig hebt.

De OnePlus Nord N100 is uitgerust met een 6,52 inch HD+ beeldscherm en biedt daarbij een Snapdragon 460 processor, 5000 mAh accu en een triple-camera. Ook hier vinden we de prettige OxygenOS skin terug over Android heen.

Je kunt de goedkopere OnePlus Nord N10 en N100 vanaf nu kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en bij OnePlus zelf. Vanaf nu is overigens Vodafone partner, waardoor je ook daar de smartphones van OnePlus kunt kopen. Het kan zijn dat (nog) niet alle webwinkels hun prijzen hebben aangepast. Bij Coolblue krijg je nog eens tijdelijk extra korting op de N10!

OnePlus Nord N10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro