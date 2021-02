‘OnePlus 9 en 9 Pro krijgen 4500 mAh accu en komen met snelle laders’

OnePlus zal binnenkort de nieuwe 9-serie uit de doeken doen. In de afgelopen tijd hebben we al veel gehoord en gezien over en van de toestellen. Nu wordt er meer bekend over de batterijen in de toestellen.

OnePlus 9 (Pro) met 4500 mAh accu

OnePlus is van plan om zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro te voorzien van een 4500 mAh accu, zo wordt duidelijk uit een tweet van Max Jambor, die vaker vroegtijdig informatie deelt over smartphones. Het bericht volgt op eerder verschenen informatie over de mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Allebei de toestellen zullen beschikken over draadloos laden en reverse charging, waarmee je andere producten (zoals een elektrische tandenborstel, headset of dergelijke) op de achterkant kunt opladen.

Volgens de bron volgt OnePlus niet het idee van Samsung om de smartphones zonder oplader te leveren. In de doos van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zal gewoon een oplader te vinden zijn. Dit zal net als bij de OnePlus 8T gaan met 65 watt. Beide toestellen zullen geleverd worden met een Snapdragon 888 chipset, terwijl bij de Pro verwacht wordt dat de camera in samenwerking met Hasselblad tot stand is gekomen. Dan is er ook nog nieuws over de OnePlus 9 Lite/9E, die zou voorzien zijn van een Snapdragon 865 chipset en zou in ieder geval niet naar de VS komen. Mogelijk komt dit toestel wel naar Europa, maar details ontbreken nog.

Als er meer bekend is over de nieuwe OnePlus 9-serie, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.