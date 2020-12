OnePlus 9 prototype verschijnt op eBay, voor 3000 dollar

De OnePlus 9-serie houdt de gemoederen flink bezig. In de afgelopen tijd hebben we al veel over de reeks gehoord, en nu is dat niet anders. Een prototype van de OnePlus 9 is op eBay verschenen.

Prototype van OnePlus 9

Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet helemaal bekend, maar er is een prototype van de OnePlus 9 op verkoopsite eBay verschenen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van hoe de OnePlus 9 er mogelijk uit zal komen te zien. We zien de smartphone ook met het scherm aan. Blijkbaar is het een vrij onzorgvuldige verkoper geweest, want het ID is hij vergeten te vervagen. Op die manier zal OnePlus waarschijnlijk de identiteit kunnen achterhalen.

De OnePlus 9 zal voorzien zijn een plat scherm, waarschijnlijk met een grootte van 6,55 inch. Gesproken wordt over verder een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm, 8GB RAM, 128GB opslagruimte, 12MP front-camera, een triple-camera achterop (50MP + 20MP + 12MP) en een 4500 mAh accu. Ook de bekende alert slider is weer op het toestel heeft.

Op eBay staat het toestel voor een bedrag van 3000 dollar. Uiteraard zal dat niet de prijs zijn van het definitieve toestel. Mocht je benieuwd zijn naar de advertentie, dan kun je de cache-versie hier bekijken.