Geruchten komen binnen over nieuwe OnePlus 9 Lite; OP 9 krijgt draadloos laden

Twee modelseries domineren in het geruchtencircuit vandaag de dag; de Galaxy S21 en de OnePlus 9-serie. Over die laatste serie komen we nu nog meer te weten. Er is nieuws over de nog niet eerder opgedoken OnePlus 9 Lite en de 9.

OnePlus 9 Lite in het nieuws

Volgens de geruchten die nu zijn opgedoken wordt de OnePlus 9-serie uitgebreid met nóg een model. Naast de OnePlus 9 Pro en de reguliere OnePlus 9 zou ook de OnePlus 9 Lite in de startblokken staan. Dit model moet gepositioneerd worden tussen de OnePlus 8 en de OnePlus Nord. Eerder zou de fabrikant al een OnePlus 8 Lite willen presenteren, maar zou toen hebben gekozen voor de naam Nord.

De OnePlus 9 Lite zou voorzien zijn van de krachtige Snapdragon 865 processor, die we dit jaar in veel high-end smartphones gezien hebben. OnePlus zou de camera uit de OnePlus 8T willen gebruiken in het toestel en de smartphone ook van 65W snelladen willen voorzien. OnePlus wil voor de 9 Lite niet het wiel opnieuw uitvinden als bij de 8T, zo lijkt het. Het is niet duidelijk of de OnePlus 9E hiermee van de baan is, of dat er dus met de Lite een vierde smartphone aan zit te komen in de 9-serie.

OnePlus 9

Er is ook nieuws over de OnePlus 9. Deze smartphone zou volgens de laatste berichten voorzien gaan worden van draadloos laden. We vermoeden dat dit gebeurt met een snelheid van 30 watt, maar daarover is nog geen informatie beschikbaar. Draadloos laden was bij de 8-serie alleen beschikbaar in de 8 Pro, maar lijkt dus nu ook naar de wat meer ‘goedkopere’ toestellen te komen.

Het is nog altijd niet bekend wanneer de OnePlus 9-serie aangekondigd wordt. De verwachting is dat dit in maart gaat gebeuren.

De foto bovenaan het artikel toont de OnePlus 8T

