OnePlus 9 in hands-on foto’s: specificaties bekend

De OnePlus 9-serie is onderweg. Nadat we eerder al berichten over de nieuwe smartphones binnen zagen komen, krijgen we er nu ook een beter beeld bij. Dankzij hands-on foto’s zien we de OnePlus 9. Daarbij komen ook verschillende specificaties bovendrijven.

OnePlus 9 in hands-on

OnePlus is achter de schermen druk bezig met de nieuwe OnePlus 9-serie. De telefoonreeks die rond maart verwacht wordt, zou bestaan uit drie toestellen. Naast de OnePlus 9 wordt een 9E en 9 Pro verwacht. De OnePlus 9 is nu vastgelegd op beeld, welke te zien is in een uitgelekte hands-on van het toestel. Hierdoor krijgen we een vrij goed beeld van de telefoon, samen met verschillende specificaties die nu uitgelekt zijn.

De OnePlus 9 zal uiteraard voorzien zijn van ondersteuning voor het 5G-netwerk. We zien aan de voorzijde van de telefoon een scherm met dunne schermranden en een punch-hole in de linkerbovenhoek. Volgens de berichten zou het toestel qua scherm overeenkomsten hebben met de onlangs uitgebrachte OnePlus 8T. Hierbij wordt gesproken over een 6,55 inch plat scherm met 120Hz verversingssnelheid en een Full-HD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels. OnePlus blijft bij de 9 vasthouden aan de handige alert slider. De zijkanten zouden vervaardigd zijn uit metaal.

Aan boord van de OnePlus 9 vinden we een Snapdragon 888 chipset, met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De telefoon krijgt ook een ander soort cameramodule, waarin drie lenzen zitten en een LED-flitser. Opvallend is dat op de foto’s de naam Ultrashot wordt genoemd. De verwijzing van die naam is onbekend. Natuurlijk komt de OnePlus 9 met Android 11 op de markt, samen met OxygenOS 11.

Wanneer er meer bekend is over de OnePlus 9-serie, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

