OnePlus maakt bekend wanneer updates voor 8-serie en Nord stoppen

OnePlus heeft een schema gedeeld met informatie over de updates voor de OnePlus 8, 8 Pro en Nord. De drie smartphones zullen nog wel even updates blijven ontvangen, en daarover geeft de fabrikant nu meer duidelijkheid.

OnePlus update-plannen voor 8, 8 Pro en Nord

Er is een schema online gezet door OnePlus, waarbij meer duidelijkheid gegeven wordt over de updateplannen voor diverse OnePlus-toestellen. Bij het bekijken van het overzicht valt op dat het schema weliswaar online staat, maar dat het verre van compleet is. Toch krijgen we nu vast een goed beeld van de updates voor de 8, 8 Pro en OnePlus Nord.

Eerder werd het updatebeleid voor de OnePlus Nord N10 en Nord N100 al bekend, waarbij duidelijk werd dat het slechts één Android-versie update kan verwachten. Voor de OnePlus Nord gaat de ondersteuning een stuk langer door. Dit eindigt in juli 2023. Voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro gaat de ondersteuning door tot april 2023. Er wordt met geen woord gerept over andere toestellen, zoals de nieuwe OnePlus 8T.

Ondanks dat het hier om high-end toestellen gaat, wordt een nieuwe security-patch eenmaal per twee maanden uitgerold naar de toestellen, hieraan verandert dus niks. Het lijkt erop dat de ondersteuning met Android-updates zelf twee jaar is, waarbij wordt vastgehouden aan drie jaar beveiligingsupdates. Als er meer nieuws is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 789,00 euro

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro