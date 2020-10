OnePlus 8 Pro: uitrol Android 11 met OxygenOS 11 begonnen

OnePlus is er als de kippen bij als het gaat om het uitrollen van de Android 11-update. De OnePlus 8 Pro kan vanaf nu de update verwachten naar Android 11 met OxygenOS 11. Echter, er zijn wel een aantal dingen die je hierover moet weten.

Android 11 en OxygenOS voor 8 Pro

OnePlus is gestart met het uitrollen van de update naar Android 11, samen met OxygenOS 11 voor de OnePlus 8 Pro. OnePlus is hiermee de eerste fabrikant die een toestel updatet naar de nieuwe Android-versie. De OnePlus 8-serie is de high-end reeks van de fabrikant dit jaar en kwam op de markt met Android 10 met OxygenOS 10. De nieuwe versie brengt een hoop verbeteringen.

OxygenOS 11

OnePlus heeft OxygenOS 11 voorzien van een hoop verbeteringen in de zin van de interface. Deze is meer gestroomlijnd en kent verschillende optimalisaties in het design met hier en daar wat wijzigingen. OxygenOS 11 kent ook een nieuwe weer-app en biedt voor de gamers een verbeterde Game Space. Een belangrijke verbetering is Ambient Display, dat nu ook de functie aanbiedt van Always On Display. Hierbij kun je kiezen uit tal van thema’s, waaronder een thema dat je smartphonegebruik middels Digital Wellbeing laat zien. Ook zijn er 10 nieuwe klokstijlen te gebruiken en kun je via het menu met snelle instellingen direct het donkere thema instellen voor de telefoon. Hiervoor hoef je dus niet meer eerst het hele menu in met instellingen.

Uitrol

De uitrol van de update gaat langzaam. Roan laat aan DroidApp weten dat hij de update aangeboden heeft gekregen via een omweg, via de Oxygen Updater. Daarnaast zou OnePlus ook via de reguliere weg de smartphone al langzaamaan aan het voorzien zijn van de nieuwe versie. Dit gaat overigens niet zonder slag of stoot. Uit research blijkt dat verschillende gebruikers al wat problemen ondervinden, zo zou de berichten-app zich vanzelf continue afsluiten.



Via de app Oxygen Updater kun je dus handmatig de update al binnenhalen voor je OnePlus 8 Pro. Weet dus wel dat er al verschillende gebruikers zijn die problemen ervaren met de update. We verwachten dan ook dat OnePlus de uitrol van de update stop gaat zetten en de bugs eerst op gaat lossen, misschien worden er nog wel meer gevonden. Mocht je echt niet kunnen wachten, dan kun je met deze update aan de slag via de genoemde app. Over de update voor de OnePlus 8 hebben we nog geen berichten ontvangen.

Heb jij de update via de systeemupdater op je toestel ontvangen, laat het ons dan zeker weten!