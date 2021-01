Specificaties over nieuwe OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro duiken op

In maart wordt waarschijnlijk het doek van de nieuwe OnePlus 9-serie gehaald. Tot die tijd moeten we het doen met geruchten en uitgelekte beelden en informatie. Tot dusver weten we al aardig wat over de nieuwe toestellen. Nu weten we een aantal van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro specificaties.

Specificaties OnePlus 9 en 9 Pro uitgelekt

Er is opnieuw nieuws over de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Uit nieuwe informatie komt naar voren wat de specificaties zullen zijn van de nieuwe modellen. Daarbij is het de verwachting dat we in maart de nieuwe OnePlus 9-serie kunnen verwachten. Duidelijk is dat OnePlus kiest voor een aantal gelijkenissen tussen de 9 en de Pro. Allebei de toestellen krijgen een 120Hz verversingssnelheid in hun scherm en worden aangedreven door de krachtige, nieuwe Snapdragon 888 processor van Qualcomm.

De OnePlus 9 zou een schermgrootte krijgen van 6,55 inch met een Full-HD+ resolutie. Verder zal de 4500 mAh accu opgeladen kunnen worden met 65W. Bij de OnePlus 9 Pro zien we een 6,78 inch QHD+ beeldscherm dat doorloopt aan de zijkanten. De 9 krijgt dus een plat scherm. Verder zien we bij de Pro dezelfde accucapaciteit met dezelfde laadsnelheid, maar kan deze ook 45W draadloos opgeladen worden.

Volgens de berichten zou de OnePlus 9 een dikte krijgen van 8,0 millimeter, terwijl de dikte van de Pro uitkomt op 8,5 millimeter. Beide toestellen zullen meer dan 200 gram wegen. Informatie over de camera is op moment van schrijven nog niet bekend. Wel zullen beide smartphones op Android 11 draaien.