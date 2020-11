OnePlus Nord legt fabrikant geen windeieren: 3e fabrikant van Nederland

OnePlus heeft zich dit jaar na vijf jaar weer in het middensegment gestort. Dit deed het bedrijf met de OnePlus Nord. En daarmee weet de fabrikant goed te scoren, zo blijkt uit nieuwe gegevens.

OnePlus doet goede zaken met ‘Nord’

Uit onderzoek van Counterpoint Research heeft OnePlus in het derde kwartaal van 2020 goede zaken gedaan met haar toestellen. De markt zelf kromp in deze drie maanden met 8 procent. OnePlus behaalde volgens het onderzoek een groei van 412 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

OnePlus laat weten dat het nu de op twee na grootste producent is in het middensegment, in Nederland. Dit segment bestaat uit toestellen tussen de 250 en 399 dollar, zo redeneert het onderzoeksbureau. Het marktaandeel is verdubbeld hiermee met 11 procent.

Bij andere fabrikanten ging het ook vrij goed; Oppo zag haar smartphone-verkopen stijgen met 120 procent, Xiaomi met 50 procent. Ook Samsung zat in de lift, met een stijging van 9 procent. Apple daalde (20%) net als Huawei (69%). De OnePlus Nord-serie is onlangs uitgebreid met de OnePlus Nord N10 en de N100. Om dit succes te vieren, kun je bij OnePlus een gratis accessoire uitkiezen bij aankoop van de OnePlus Nord, 8 of 8 Pro. Deze actie loopt tot 8 december en is alleen geldig bij de OnePlus webwinkel.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 375,00 euro

OnePlus Nord N10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro