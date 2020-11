OnePlus Nord N100 krijgt ‘toch wel’ een 90Hz beeldscherm

OnePlus heeft een draai gemaakt met de specificaties voor de OnePlus Nord N100. Het toestel zou aanvankelijk met een 60Hz scherm op de markt verschijnen, maar heeft nu toch ‘ineens’ een 90Hz display.

OnePlus Nord N100 met 90Hz scherm

Opvallend nieuws uit de hoek van OnePlus. De smartphonefabrikant kwam onlangs met twee nieuwe modellen uit de Nord-serie. Eén daarvan is de N10 die we onlangs uitgebreid besproken in de OnePlus Nord N10 review. De tweede is de OnePlus Nord N100. De N100 moet zich gaan mengen in het betaalbare segment met een prijs van 199 euro. Niet voor niks dus dat we het toestel ook al meegenomen hebben in het overzicht met beste smartphone tot 200 euro.

Echter is er wat opmerkelijks gebeurd bij de Chinese fabrikant. Het toestel zou volgens de fabrikant beschikken over een 60Hz beeldscherm. Dit zorgde voor veel verwarring omdat de fabrikant eerder bevestigde dat het nieuwe smartphones uit zou brengen met 90Hz verversingssnelheid. Wat blijkt nu; de Nord N100 wordt ook voorzien van een 90Hz beeldscherm. Zou OnePlus dit ‘vergeten’ te zijn te melden bij de aankondiging?

Ondanks het nieuws apart is, dat dit nu pas bevestigd wordt, kijken we er niet helemaal van op. Nadere research laat zien dat de OnePlus Nord N100 een kopie is van de Oppo A53. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde bedrijf. Overigens is de Oppo wel voorzien van NFC, terwijl de OnePlus deze feature moet missen.