Samsung neemt eerste plaats in bij meest agressief in afsluiten achtergrond-apps

Samsung heeft de eerste plek ingenomen in een onderzoek naar fabrikanten die het meest agressief zijn in het afsluiten van achtergrond-apps. Eerder ging deze twijfelachtige eer naar OnePlus, maar die zakt een plaats.

Samsung agressief in afsluiten achtergrond-apps

Android is een geweldig besturingssysteem vol mogelijkheden. Fabrikanten leggen over Android hun eigen sausje over de interface, en ook aan de instellingen worden doorgaans de nodige aanpassingen gedaan. Het blijkt uit het onderzoek van DontKillMyApp, dat kijkt naar hoe fabrikanten omgaan met het afsluiten van apps.

Eerder stond OnePlus nog op de eerste plaats van fabrikanten die het strengst zijn in het afsluiten van achtergrond-apps, inmiddels is Samsung de nummer één. Dit is het gevolg van de update naar Android 11. Er wordt een nieuwe manier van werken gehanteerd voor deze processen, en dat zorgt ervoor dat deze relatief vaak op een agressieve manier worden gestopt. Volgens DontKillMyApp heeft het ook invloed op gezondheids-apps.

De reden dat fabrikanten kiezen voor deze manier van het stoppen van achtergrondprocessen, heeft allemaal te maken met het uithoudingsvermogen. Taken die worden afgesloten, vragen tenslotte ook geen batterij. Gebruikers melden wel hier en daar problemen met deze manier van werken. Het is dan ook niet gebruiksvriendelijk dat fabrikanten dit doen, omdat van verschillende applicaties notificaties niet door zullen komen. Er is één manier om het te voorkomen, en dat is om handmatig per app bij de instellingen in te stellen dat er geen energiebesparing toegepast moet worden. Veel gebruikers zullen dit echter achterwege laten.

OnePlus (dat eerst op een eerste plaats stond), staat nu op 2. Op drie (waar eerst Samsung stond) staat nu Huawei, gevolgd door Xiaomi op vier. Oppo staat op een 9e plaats, Nokia op 12, Sony op 13.