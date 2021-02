Android 12: eerste Developer Preview vanaf nu beschikbaar: de nieuwe functies

Zojuist heeft Google de eerste Developer Preview vrijgegeven van de nieuwste Android-versie; Android 12. Hiermee is het bijna exact een jaar na de eerste ontwikkelaarsversie van Android 11. Wat kunnen we verwachten?

Android 12 leeft!

Er is in de afgelopen tijd al heel veel naar buiten gekomen over het nieuwe Android 12; en nu is het eerste teken van leven daar. Google heeft de eerste Developer Preview vrijgegeven, waarmee duidelijk wordt dat dit het begin is van het testen van Android 12. Zoals iedere Developer Preview is deze versie enkel bedoeld voor de ontwikkelaars en verschilt het hiermee dus met een beta-versie, die wordt over een paar maanden pas verwachten

Als we kijken naar het tijdschema, dan komen we de volgende dingen te weten. In februari wordt de eerste Developer Preview vrijgegeven (dat is nu dus het geval). In maart komt de tweede Developer Preview uit, gevolgd door de derde en laatste Developer Preview in april. De eerste beta-versie, waarmee dus het brede publiek aan de slag kan gaan (mits het juiste toestel) verschijnt in mei. In de periode juni/juli verschijnen de tweede en derde beta. In augustus moet de vierde beta-versie verschijnen, net als de zogenaamde release candidate build en uiteindelijk de stabiele versie van Android 12. Dan weten we ook welke functies het definitief hebben gehaald.

Nieuwe functies

Want dat Android 12 over nieuwe functies zal beschikken, dat is wel zeker. Het is echter niet bekend welke we allemaal direct zullen gaan zien, daarover is nu nog niet genoeg informatie. Wel deelt Google alvast de nieuwe mogelijkheden die het aanbiedt in Developer Preview.

Android 12 krijgt tweaks voor de gebruikersinterface van meldingen. De meldingen moeten moderner, gebruiksvriendelijker en functioneler zijn. Daarbij kan ook gedacht worden aan verbeterde animaties en overgangen. Ook moeten ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om acties te koppelen aan meldingen en dat apps vanuit een notificatie veel sneller openen. Verder moet het mogelijk zijn dat haptische feedback (trilmotor) gekoppeld wordt aan audio. Sony biedt deze optie al. Het is niet helemaal duidelijk hoe de functie precies gaat werken.

Verder moet een nieuwe API ervoor zorgen dat je inhoud makkelijker tussen apps kunt uitwisselen via je klembord. Zo kan je straks naast tekst ook eenvoudig afbeeldingen en filmpjes kopiëren en plakken tussen apps. Daarnaast geeft Android 12 je native HEVC video transcoding, wat voor betere video compatibiliteit moet zorgen. Ook een nieuw afbeeldingsformaat AVIF is toegevoegd aan Android wat hogere kwaliteit afbeeldingen biedt met lage bestandsgroottes.

Tenslotte zijn er nieuwe Mainline modules toegevoegd wat inhoudt dat Google nog meer systeemonderdelen kan bijwerken via de Google Play Store. Verder vinden we een aantal wijzigingen voor het gebruik van cookies in WebView componenten, toegang tot apparaat identificatienummers en MAC adres restricties. Verder zal Android 12 nog meer verbeteringen krijgen in de privacy en beveiliging. Ook wordt de navigatie middels gebaren verbeterd, op volledig scherm.

In de afgelopen tijd gingen al screenshots rond over het nieuwe themasysteem dat in Android 12 te vinden zal zijn. Ook dook informatie op over het downloaden van nieuwe emoji’s uit de Play Store, het delen van WiFi-wachtwoorden via Nearby Share en vele andere verbeteringen.

De Developer Preview is vanaf nu beschikbaar voor de Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 en Pixel 3 XL.