OnePlus noemt ‘OnePlus Nord 2’ op eigen website

OnePlus lijkt haar mond voorbij te hebben gesproken over een nieuw model. Al langer gaan er berichten rond over een tweede generatie OnePlus Nord, en daar krijgen we nu meer bevestiging over.

OnePlus Nord 2 wordt genoemd

Het lijkt erop dat we binnen afzienbare tijd een nieuwe smartphone gaan zien van OnePlus. De fabrikant komt al langer in het nieuws over een nieuwe generatie OnePlus Nord, maar nu heeft de fabrikant zelf een duidelijke aanwijzing hiertoe gegeven.

De naam ‘OnePlus Nord 2’ wordt genoemd in een FAQ-gedeelte over de nieuwe Stadia Premiere Edition promotie die geldt in verschillende landen. In de tekst worden verschillende modellen genoemd, maar ook een toestel dat we nog niet gezien hebben; de OnePlus Nord 2. Deze smartphone zal naar verwachting in de komende maanden nog aangekondigd gaan worden, gezien het feit dat de promo tot 30 september duurt.

Er is nog niet veel bekend over het toestel. Wel werd eerder gesproken over een MediaTek Dimensity 1200 processor, welke ook ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Als dit klopt, dan is dit de eerste OnePlus smartphone zonder Qualcomm-processor. Als er meer bekend is over de nieuwe smartphone van OnePlus, houden we je natuurlijk op de hoogte.