OnePlus bevestigt problemen OnePlus 7(T): oplossing onderweg

OnePlus heeft gereageerd op de berichten over de problemen die gebruikers hebben met de OnePlus 7- en 7T-serie. Gebruikers klagen steen en been sinds de update naar Android 11, en daar wordt nu aan gewerkt.

Update onderweg voor OnePlus 7- en 7T

Vorige week schreven we over de problemen bij de OnePlus 7- en 7T-serie. Het ging om problemen die door een groot aantal gebruikers opgemerkt werden na het installeren van de Android 11 update. Er wordt geklaagd over wegvallende verbindingen, het traag laden van apps en een snel leeglopende accu; zelfs als de telefoon niet gebruikt wordt.

OnePlus heeft nu gereageerd op de berichten en erkent dat er problemen zijn met de Android 11-update voor de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro. Het bedrijf zegt te werken aan een fix die later deze maand uitgerold moet worden. Die fix zal in de vorm van een software-update komen en pakt de drain aan van de accu en brengt verbeteringen voor de regeling van de systeemstabiliteit. Een specifieke inhoud van welke punten worden aangepakt, wordt niet gegeven.

