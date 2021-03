OnePlus Nord 2 is onderweg en krijgt MediaTek-processor

Er is nieuws over een nieuwe smartphone van fabrikant OnePlus. Het gaat deze keer niet over de OnePlus 9-serie, maar over de OnePlus Nord 2. Er zijn nu wat gegevens bekend van het nieuwe toestel, waaronder het nieuws over wanneer we hem kunnen verwachten.

OnePlus Nord 2 komt eraan

Uit nieuwe informatie blijkt dat OnePlus werkt aan de nieuwe OnePlus Nord 2. De smartphone, die de huidige OnePlus Nord op kan gaan volgen. Het toestel zal in het tweede kwartaal van 2021 uitgebracht worden en uitgerust worden met de Dimensity 1200 chipset van MediaTek.

Volgens het bedrijf achter de chipset kan deze SoC zich meten met de Qualcomm Snapdragon 888, de high-end processor van het bedrijf. Toch zal OnePlus de Nord wederom in het middensegment uitbrengen. De huidige Nord is voorzien van een Snapdragon 765G chipset. Dit betekent dat het een flinke stap omhoog is, al is het onbekend wat de stap met deze processor gaat doen met de prijs van de smartphone.

De huidige OnePlus Nord

Niet eerder heeft OnePlus een MediaTek-chipset in een toestel geplaatst. De processorfabrikant heeft in de afgelopen jaren flink wat meters gemaakt. Inmiddels kiezen steeds meer fabrikanten voor een MediaTek chipset; zo zagen we ze bijvoorbeeld al terug bij Xiaomi en Oppo. Het is niet helemaal bekend wanneer het toestel precies aangekondigd wordt. Eerst zal de focus op de OnePlus 9-serie komen te liggen.