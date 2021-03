OnePlus Nord krijgt nu Android 11 update met OxygenOS 11

Nadat gebruikers van de OnePlus Nord al een nieuwe OxygenOS-update mochten downloaden vanmorgen, lijkt nu gelijk ook gestart te zijn met de update naar Android 11!

Android 11 voor OnePlus Nord

We moesten er even op wachten, maar OnePlus heeft een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus Nord. Vanmorgen schreven we al over de beschikbaarheid van OxygenOS 10.5.11 en nu staat alweer de volgende update klaar. Dit keer is het de grote update naar Android 11, zo laten Rick en Vince aan DroidApp weten.

De update naar Android 11 brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Denk aan meer privacy opties, verbeterde notificaties met de nieuwe muziekspeler en chatbubbels. Daarbij levert OnePlus ook direct OxygenOS 11 mee, de nieuwste versie van de eigen skin. Onder andere met snelkoppeling in snelle instellingen voor donker thema en een vernieuwde Shelf.

Het kan even duren totdat de update bij iedereen beschikbaar is. Je krijgt een melding als je Android 11 kunt downloaden op je OnePlus Nord!