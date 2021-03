OnePlus Nord wacht nog altijd op Android 11: nu wel OxygenOS 10.5.11

De OnePlus Nord ontvangt een nieuwe update. Het is de OxygenoS 10.5.11 update die een hele kleine changelog heeft. Nog altijd is het wachten op Android 11.

OxygenOS 10.5.11

Voor de OnePlus Nord kun je vanaf nu een nieuwe update verwachten. Het is nog altijd onduidelijk wanneer het toestel de update naar Android 11 ontvangt, maar naar het schijnt is OnePlus er nog steeds mee bezig. In de tussentijd staat OxygenOS 10.5.11 klaar voor de uitgebreide mid-end smartphone die vorig jaar werd uitgebracht.

Verwacht echter geen grote veranderingen. In de changelog zien we staan dat beveiligingsupdate januari 2021 wordt uitgerold, samen met verbeteringen in de stabiliteit van het systeem.

Changelog

System Updated Android Security Patch to 2021.01 Improved system stability