OnePlus Nord N10 krijgt enige grote update: Android 11 beschikbaar

OnePlus is voor één van haar toestellen uit de Nord-serie begonnen met het uitrollen van een grote update voor het toestel. De OnePlus Nord N10 krijgt Android 11 aangeboden.

Android 11 voor OnePlus Nord N10

Samen met de OnePlus Nord N100 werd eind vorig jaar de OnePlus Nord N10 aangekondigd. Dat was toen de goedkoopste 5G-smartphone van de fabrikant. Even later werd duidelijk dat de fabrikant voor het toestel een ander updatebeleid zou hanteren. Dit betekende slechts één Android-versie update voor de smartphone die we eerder hebben besproken in de OnePlus Nord N10 review.

Nu is het moment aangebroken dat OnePlus de enige Android OS-update voor de OnePlus Nord N10 beschikbaar stelt. Verschillende gebruikers krijgen vanaf nu de update naar Android 11 aangereikt. De uitrol is nu begonnen, en zal in de komende dagen alle gebruikers van het toestel bereiken, zo stelt de fabrikant. Samen met Android 11 wordt de telefoon ook gelijk voorzien van OxygenOS 11, welke verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Tot slot kun je beveiligingsupdate juni 2021 terugvinden.

Nieuwe functies in Android 11 zijn bijvoorbeeld de verbeterde permissies, vernieuwde notificaties en mediaspeler en chatbubbels. Dankzij verbeteringen in OxygenOS 11 kun je vanaf nu het donkere thema via de snelle instellingen van je telefoon activeren. Hoewel dit de laatste Android OS-update, zal de fabrikant wel doorgaan met beveiligingsupdates.