Alle specificaties van nieuwe OnePlus Nord CE 5G uit de doeken

Veel nachten hoeven we niet meer te slapen tot de aankondiging van de nieuwe OnePlus-smartphone, maar nu al krijgen we de nodige informatie onder ogen. Dit zijn de specificaties van de OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G specs

Er komt uitbreiding aan voor de OnePlus Nord-serie. De fabrikant heeft eerder al het nieuws naar buiten gebracht dat de OnePlus Nord CE 5G aangekondigd zal worden op 10 juni. De afkorting CE staat voor ‘Core Edition’ en moet het beste bieden, voor een interessante prijs.

Dankzij de bron ‘Mysmartprice’ komen we eigenlijk alle specificaties al te weten over de smartphone. Die zetten we op een rijtje. De OnePlus Nord CE 5G krijgt een 6,43 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 750G processor van Qualcomm en komt in de configuraties 6GB/64GB en 8GB/128GB. Er zal een 4500 mAh accu zijn met 30W fast charging, welke van 0 naar 70 procent kan in 30 minuten.

Er zal een triple-camera aanwezig zijn op de OnePlus Nord CE 5G. De hoofdsensor is een 48 megapixel camera, bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens en 2MP dieptesensor. Aan de voorkant vinden we een 16 megapixel front-camera terug. De uit plastic vervaardigde smartphone krijgt een enkele speaker en een 3,5 millimeter aansluiting. Hoewel de formaten ontbreken is wel duidelijk dat de Nord CE een dikte krijgt van 7,9 millimeter.

Uiteraard wordt ook dit toestel van OnePlus geleverd met Android 11 met de OxygenOS 11 skin. Alle details en prijzen zullen we op 10 juni te weten komen.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 365,00 euro

De foto bovenaan het artikel toont de huidige OnePlus Nord