OnePlus Nord CE 5G specificaties duiken op; krijgt Snapdragon-chipset

Er is nieuwe informatie verschenen over de aankomende OnePlus-telefoon. Het toestel waar het om gaat is de OnePlus Nord CE 5G en die wordt begin juni verwacht.

Specs van OnePlus Nord CE 5G opgedoken

De collega’s van Androidcentral hebben nieuwe informatie gedeeld over de OnePlus Nord CE 5G. Deze Core Edition-smartphone zou volgens eerdere berichten voorzien zijn van een MediaTek-processor, maar dat is volgens de collega’s niet het geval. OnePlus zou ‘gewoon’ een chipset van Qualcomm willen gebruiken. Tot nu toe zijn alle smartphones van OnePlus uitgerust met een chipset van deze Amerikaanse fabrikant.

Om precies te zijn zou het gaan om de Snapdragon 750G chipset. Deze kennen we al uit bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A52, de Mi 10T Lite van Xiaomi en de Moto G 5G. Verder zou de OnePlus Nord CE 5G een 6,43 inch AMOLED-scherm krijgen met 90Hz verversingssnelheid. Dat is een gelijk scherm als bij de OnePlus Nord. Onbekend is of de fabrikant ook daadwerkelijk hier voor exact hetzelfde paneel heeft gekozen. OnePlus zou de Nord CE 5G van een hoofdcamera van 64 megapixel willen voorzien.

Eerder deelde OnLeaks al bovenstaande foto van een nieuw model Nord. Vermoedelijk gaat het om de telefoon in kwestie; de OnePlus Nord CE 5G. Op 10 juni zullen we alle details te horen krijgen.