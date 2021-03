OnePlus Nord N1 duikt op in renders

OnePlus mag dan wel nu druk doende zijn met de OnePlus 9-serie; de Nord-serie zal ook een vervolg krijgen. Dankzij een bekende ‘leaker’ zien we beelden van de OnePlus Nord N1.

OnePlus Nord N1 renders

Er komt een nieuw model aan in de OnePlus Nord-serie. Het toestel zou nu rondgaan onder de codenaam ‘Ebba’, de smartphone waar het nu om gaat is de OnePlus Nord N1 en zou de opvolger moeten worden van de OnePlus Nord N10. Samen met de renders komen we nog enkele details te weten over het nieuwe model.

Volgens OnLeaks krijgt het toestel een metalen frame met een plastic achterkant. De huidige OnePlus Nord N10 bestaat volledig uit plastic. De afmetingen van de telefoon komen uit op 162,9 x 74,7 x 10,3 millimeter en er zou een 6,49 inch beeldscherm aanwezig zijn. In de linkerbovenhoek zou de front-camera geplaatst worden in een notch. Ook zou de smartphone de beschikking krijgen over een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Opvallend is de plaatsing van de vingerafdrukscanner. Bij de OnePlus Nord N10 zit deze achterop; bij de Nord N1 verplaatst deze zich naar de rechterzijkant. Deze dient gelijk ook als power-button. In plaats van de vier camera’s bij de Nord N10 zullen we bij de N1 drie aanwezig zijn. De specificaties en verdere details moeten we je helaas schuldig blijven, maar zodra er meer informatie is, zullen we je op de hoogte houden.