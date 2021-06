OnePlus Nord N10 krijgt OxygenOS 10.5.13; Poco F3 krijgt MIUI 12.5 update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de OnePlus Nord N10. De smartphone ontvangt met de OxygenOS 10.5.13 update niet alleen een nieuwe beveiligingsupdate, ook andere verbeteringen worden doorgevoerd. Er is ook een update voor de Poco F3.

OnePlus Nord N10 krijgt mei-update

In de afgelopen dagen heeft OnePlus voor meerdere toestellen een beveiligingsupdate uitgerold. Vaak ging dat ook gepaard met verschillende verbeteringen voor de smartphone in kwestie. Nu is het een tijd voor een update voor de OnePlus Nord N10, zo laat Kimberly aan ons weten.

De update, die een omvang heeft van 385MB, betreft versienummer OxygenOS 10.5.13 en wordt vanaf nu in ons land uitgerold. Naast beveiligingsupdate mei 2021 krijgt het toestel ook verbeterde systeemstabiliteit en verbeterde prestaties van het netwerk.

Poco F3

Tom laat ons weten dat voor zijn Poco F3 ook een nieuwe update wordt verspreid. Het toestel wordt bijgewerkt met een hoop verbeteringen en nieuwe functies, welke terug te vinden zijn in update MIUI 12.5. De changelog van de update hebben we hieronder op een rijtje gezet.

