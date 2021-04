OnePlus Nord N10 en Nord N100 krijgen beveiligingsupdate maart en verbeteringen

OnePlus stelt een nieuwe update beschikbaar voor de OnePlus Nord N10. De smartphone wordt bijgewerkt met OxygenOS 10.5.11, welke onder andere een nieuwe beveiligingsupdate brengt. Een update is er ook voor de OnePlus Nord N100.

OnePlus Nord N10 met OxygenOS 10.5.11

Voor de bezitters van de OnePlus Nord N10 hebben we goed nieuws te melden. De fabrikant heeft voor de midranger een nieuwe update klaargezet, zo laat Kimberly aan DroidApp weten. De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt OxygenOS 10.5.11 aangereikt, een nieuwe update die onder andere beveiligingsupdate maart 2021 brengt.

De OnePlus Nord N10 krijgt echter nog meer verbeteringen met deze update. We hebben de changelog van de update hieronder voor je neergezet. Overigens is het versienummer opvallend, omdat de update met hetzelfde versienummer in maart al verscheen. Echter is de changelog van deze update wel anders dan die van de vorige.

System Improved power consumption of the system Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.03

Network Improved the performance and stability of Wi-Fi transfer Improved the stability of communication and 5G network



OnePlus Nord N100

De OnePlus Nord N100 krijgt ook een update. De smartphonefabrikant brengt hiervoor OxygenOS 10.5.9 uit. In de changelog zien we slechts twee verbeteringen. De patch van maart, samen met oplossingen voor enkele issues, en verbeteringen voor de systeemstabiliteit.