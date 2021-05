Poco heeft 17,5 miljoen toestellen aan de man gebracht: een enorme stijging

Poco heeft nieuwe cijfers gedeeld over de verkopen van de Chinese fabrikant. Waar het eerder nog volledig afhankelijk was van Xiaomi is dat inmiddels iets minder het geval.

Poco deelt cijfers

Het voormalige dochtermerk van Xiaomi, Poco, staat sinds maart (iets) meer op eigen benen. Nog altijd is de invloed en samenwerking met Xiaomi gigantisch, maar dat mag de pret niet drukken. Poco heeft cijfers gedeeld over de verkopen die het bedrijf heeft gedaan.

In totaal heeft het bedrijf tot nu toe ruim 17,5 miljoen smartphones verkocht. In november stond dat getal nog op 6 miljoen, dus in de afgelopen maanden is de populariteit flink gestegen. De Poco F3 en Poco X3 Pro zijn samen twee miljoen keer verkocht, waarbij het interessant is te vermelden dat de twee devices pas twee maanden op de markt zijn. Van de goedkope Poco M3 zijn in de afgelopen zeven maanden 3,2 miljoen eenheden verkocht.

