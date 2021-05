Poco M3 Pro 5G met gaaf design aangekondigd: afgekeken bij Galaxy S21?

Poco heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in de M-serie. We maken kennis met de Poco M3 Pro 5G, welke een flitsend design heeft gekregen, maar ons wel bekend voorkomt. Het design doet ons namelijk denken aan de Galaxy S21-serie van Samsung.

Poco M3 Pro 5G

Poco heeft de M-serie uitgebreid met de Poco M3 Pro 5G. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om een toestel met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Wat opvalt is de kleurrijke behuizing van het toestel waarbij in de linkerbovenhoek de camera is geplaatst. Deze module zit een vorm die we kennen van de Samsung Galaxy S21-serie. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zullen we maar zeggen. De smartphone komt beschikbaar in het geel, blauw en zwart.

Heel origineel is het toestel ook van binnen niet. Poco leent daarvoor de specificaties van de Xiaomi Redmi Note 10 5G. Dit betekent dat er een MediaTek Dimensity 700 chipset is, samen met een 6,5 inch OLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid en een 5000 mAh accu met 18W laden. De telefoon is verder uitgerust met 6GB/64GB of 6GB/128GB aan geheugen en een triple-camera met 48MP hoofdcamera. Over Android 11 ligt de MIUI 12 skin.

Poco zal de Poco M3 Pro 5G als eerst uitbrengen in Europa, al is er niets bekend over een komst naar Nederland en België. De prijs komt uit op een nette 180 euro.