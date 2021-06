OnePlus Nord 2 specificaties uitgelekt: alle details van eerste OnePlus met MediaTek

De eerste OnePlus-smartphone met een processor van MediaTek komt eraan. Dankzij nieuwe berichten komen we vrijwel alle specificaties te weten van de vijfde OnePlus Nord-smartphone. Dit zijn de eigenschappen van de OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 specificaties uit de doeken

Donderdag was er de aankondiging van de nieuwe OnePlus Nord CE 5G. De telefoonserie zal echter nog meer familie-uitbreiding krijgen, zo blijkt uit nieuwe berichten. Vrijwel alle specificaties van de nieuwe OnePlus Nord 2 ligt nu op straat. Wat kunnen we verwachten van het nieuwe model?

De OnePlus Nord 2 zal de eerste smartphone zijn van de fabrikant welke niet met een Snapdragon chipset wordt geleverd. De fabrikant lijkt te hebben gekozen voor de Dimensity 1200 chipset van MediaTek. Deze ondersteunt ook het 5G-netwerk en wordt bijgestaan door 8/12GB aan werkgeheugen. Het geheugen komt uit op 128GB/256GB en er is een 4500 mAh accu welke met zeker 30W opgeladen kan worden, al is hier nog wat onduidelijkheid over. Er is ook een kans dat OnePlus de smartphone levert met 65W snelladen.

De camera van de OnePlus 9 Pro

Voorop van de OnePlus Nord 2 zien we een 6,43 inch Full-HD+ beeldscherm. Dit is een AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 90Hz. De vingerafdrukscanner zal in het scherm zelf geplaatst worden. De cameramodule moet deels lijken op de module van de OnePlus 9 Pro. Hierbij zou de camera in de rechterhoek beneden, worden vervangen door de LED-flitser, zo meldt de bron. Het toestel krijgt drie camera’s. Hierbij gaat het om een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel camera voor bijvoorbeeld diepte of macro. Aan de voorzijde is een 32 megapixel front-camera geplaatst. Het lijkt erop dat er voor nu geen tweede lens gepland staat voor het model.

Volgens de bron kunnen we op 9 juli de aankondiging verwachten van de nieuwe OnePlus Nord 2. De fabrikant heeft hier nog niet op gereageerd, maar we houden de berichten voor je in de gaten!

