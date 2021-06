OnePlus: “We gaan nog meer samenwerken met Oppo voor betere updates”

In een bericht laat Pete Lau, de CEO van OnePlus, weten dat het meer gaat samenwerken met Oppo. De bedrijven vallen onder hetzelfde moederbedrijf en eerder werden op verschillende vlakken al samenwerkingen gestart. Nu wordt dat verder uitgebreid.

OnePlus en Oppo gaan verder samenwerken

Pete Lau is de CEO van OnePlus en heeft zich verder uitgelaten over de toekomst van OnePlus. Voor nu wordt bekend dat de Chinese fabrikant samen gaat werken met grote broer Oppo. Op zich geen gekke gedachten, aangezien de twee fabrikanten allebei tot hetzelfde moederbedrijf behoren. In de afgelopen acht jaar is het merk volgens Lau flink gegroeid van een opwindende nieuwkomer tot een wereldwijde kracht.

Sinds vorig jaar voert Pete Lau verschillende werkzaamheden uit voor zusterbedrijf Oppo. Hij houdt toezicht op de productstrategie van zowel Oppo als OnePlus. Verschillende activiteiten zijn sindsdien samengevoegd om activiteiten beter te stroomlijnen en gebruik te maken van elkaars middelen. Dit is zo goed bevallen, dat het nu klaar is voor een volgende stap. De organisatie van OnePlus wordt verder geïntegreerd in Oppo, wat efficiëntie ten goede moet komen. Dit zullen gebruikers moeten merken in snellere en stabielere software-updates voor OnePlus-toestellen. Het blijft nu nog onduidelijk wat dit concreet betekent, maar een verbetering van het updatebeleid juichen we bij DroidApp altijd toe.

Pete Lau geeft ook nog wat meer informatie over het merk OnePlus zelf. Het merk zal onafhankelijk blijven opereren. Daarbij zal het merk gewoon doorgaan met het lanceren van eigen producten, komt het met eigen evenementen en blijft alles verder voor de schermen hetzelfde.

