OnePlus gaat in sommige regio’s over naar ColorOS-skin van Oppo

Opvallend nieuws van OnePlus. Wij kennen de toestellen met OxygenOS, maar in sommige regio’s gaat dat veranderen. Daar verschijnen de OnePlus-toestellen met de ColorOS-skin van Oppo.

ColorOS op je OnePlus

OnePlus werkt aan een andere skin voor toestellen die in China verkocht gaan worden. Met de aankomende 9-serie is OnePlus van plan deze niet langer meer te leveren met de eigen skin. In ons land en vele andere landen kennen we de skin als OxygenOS. In China zelf worden de smartphones geleverd met een aangepaste skin; HydrogenOS. In China zal echter met de nieuwe 9-serie gekozen worden voor ColorOS, dat we dan weer kennen van Oppo. Er zijn volgens OnePlus geen plannen om ColorOS ook de plaats van OxygenOS in te nemen;

“Today I would like to update you on a new development for our Chinese users and that you may have heard discussion about in the last few days: after listening to their feedback and voices, our China market devices will now be using a customized version of ColorOS, tailored specifically for OnePlus smartphones, starting with the upcoming OnePlus 9 series.

For all of our users outside of mainland China, we will continue using OxygenOS for global devices in the future and remain committed to offering a fast and smooth experience with OxygenOS.”

ColorOS op de Oppo Find X3 Pro

De keuze is opvallend omdat Oppo en OnePlus graag gescheiden van elkaar gezien willen worden. Beide bedrijven behoren tot hetzelfde moederbedrijf.

